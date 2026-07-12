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Malatya'da yalnız yaşayan yaşlı kadın banyoda ölü bulundu

Malatya'da yalnız yaşayan yaşlı kadın banyoda ölü bulundu
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Malatya'nın Battalgazi ilçesinde yalnız yaşayan 89 yaşındaki Hatice G., evinin banyosunda ölü bulundu. Düşme sonucu hayatını kaybettiği değerlendirilen yaşlı kadının cenazesi adli tıp kurumuna kaldırıldı.

Malatya'da yalnız yaşayan 89 yaşındaki kadın, evinin banyosunda ölü bulundu.

Olay, akşam saatlerinde Battalgazi ilçesi Hacı Abdi Mahallesi Hasan Bey Caddesi üzerindeki Pirinci Sokak'ta meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, bir apartman dairesinde yalnız yaşayan Hatice G.'den (89) haber alamayan yakınları, durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbar üzerine adrese polis ile sağlık ekipleri sevk edildi. Ekiplerin kapıyı açarak girdiği evde yaşlı kadın banyoda hareketsiz halde bulundu. Sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde Hatice G.'nin hayatını kaybettiği belirlendi. Banyoda düşmesi sonucu hayatını kaybettiği değerlendirilen yaşlı kadının cenazesi, polis ekiplerince yapılan incelemelerin ardından kesin ölüm nedeninin belirlenmesi için Malatya Adli Tıp Kurumu'na kaldırıldı.

Olayla ilgili incelemeler sürüyor. - MALATYA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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