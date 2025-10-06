Haberler

Malatya'da Yalnız Yaşayan 84 Yaşındaki Kadın Evinde Ölü Bulundu

Malatya'da Yalnız Yaşayan 84 Yaşındaki Kadın Evinde Ölü Bulundu
Malatya'nın Battalgazi ilçesinde, çocukları tarafından kontrol amacıyla gidilen evde 84 yaşındaki Türkan Aygün, hareketsiz halde bulundu. Ekipler, kadının hayatını kaybettiği tespit etti.

Malatya'nın Battalgazi ilçesinde yalnız yaşayan 84 yaşındaki kadın, çocukları tarafından evinde ölü bulundu.

Olay, saat 18.00 sıralarında Battalgazi ilçesi Kernek Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, Türkan Aygün'den (84) bir süredir haber alamayan çocukları, kontrol amacıyla annelerinin yaşadığı binaya gitti. Eve giren Aygün'ün yakınları, yaşlı kadını pencere önünde yerde hareketsiz halde yatarken buldu. Durumun 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirilmesi üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri tarafından yapılan kontrolde yaşlı kadının hayatını kaybettiği belirlendi. Türkan Aygün'ün cenazesi, olay yerinde yapılan incelemenin ardından Adli Tıp Kurumuna kaldırıldı.

Olayla ilgili inceleme başlatıldı. - MALATYA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
