Haberler

Malatya'da yalnız yaşayan yaşlı adam evinde ölü bulundu

Malatya'da yalnız yaşayan yaşlı adam evinde ölü bulundu
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Malatya'nın Battalgazi ilçesinde, yalnız yaşayan 78 yaşındaki İbrahim Akgedik'in evinde ölü bulunması üzerine olayla ilgili inceleme başlatıldı. Arkadaşları tarafından durumu bildirilmesi sonrası sağlık ekipleri adrese gitti.

Malatya'da yalnız yaşayan 78 yaşındaki bir kişi evinde ölü bulundu.

Olay, saat 21.30 sıralarında Battalgazi ilçesi Kernek Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, İpek Caddesi üzerinde bulunan bir apartmanın 2'nci katında yalnız yaşayan İbrahim Akgedik'ten (78) bir süredir haber alamayan arkadaşları durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbar üzerine adrese polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Eve giren ekipler yaşlı adamı banyoda hareketsiz halde buldu. Sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde İbrahim Akgedik'in hayatını kaybettiği belirlendi. Ölümü doğal yollarla gerçekleştiği değerlendirilen yaşlı adamın cenazesi olay yerinde yapılan incelemelerin ardından kesin ölüm nedeninin belirlenmesi için Malatya Adli Tıp Kurumu'na kaldırıldı.

Olayla ilgili inceleme başlatıldı. - MALATYA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
Tahran'a yeni hava saldırısı! İran'ın ekonomisini vuruyorlar

Trump'ın tehdidinin ardından saldırı başladı
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Trump'ı çok zor günler bekliyor! ABD'nin askeri kaybını İran açıkladı

Trump'ı çok zor günler bekliyor! ABD'nin askeri kaybını İran açıkladı
NBA efsanesi ile dünyanın en uzun modeli yan yana

Boyu boyuna uygun! Adı üstünde "Devlerin" buluşması
Rahmi Koç'un derbi sonrasında yaptığı hakem yorumu Beşiktaşlıları kızdıracak

Rahmi Koç'un hakem yorumu Beşiktaşlıları ayağa kaldıracak
İran: Hiçbir ülke topraklarının saldırı amacıyla kullanılmasına izin veremez

İran'dan açıklama var: Hiçbir ülke...
Trump'ı çok zor günler bekliyor! ABD'nin askeri kaybını İran açıkladı

Trump'ı çok zor günler bekliyor! ABD'nin askeri kaybını İran açıkladı
Kara harekatında İsrail askerleri pusuya düştü, akıbetleri bilinmiyor

Kara harekatında askerler pusuya düştü, akıbetleri bilinmiyor
İlker Yağcıoğlu, Okan Buruk'un tercihi karşısında şaştı kaldı

Okan Buruk'un tercihi karşısında şaştı kaldı