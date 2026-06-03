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Malatya'da yalnız yaşayan yaşlı adam evinde ölü bulundu

Malatya'da yalnız yaşayan yaşlı adam evinde ölü bulundu
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Malatya'nın Battalgazi ilçesinde yalnız yaşayan 75 yaşındaki Ünal E., bir süredir haber alınamaması üzerine komşuları tarafından evinde ölü bulundu. İlk değerlendirmelerde ölümün doğal nedenlerden kaynaklandığı belirtildi.

Malatya'da yalnız yaşayan 75 yaşındaki adam, evinde ölü bulundu.

Olay, saat 11.00 sıralarında Battalgazi ilçesi Çarmuzu Mahallesi Nursi Sokak'ta meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, bir apartmanda yalnız yaşayan Ünal E.'den bir süredir haber alamayan yakınları durumu komşularına bildirdi. Komşuların eve girmesiyle Ünal E. mutfakta yerde hareketsiz halde bulundu. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde 75 yaşındaki adamın hayatını kaybettiği belirlendi. İlk değerlendirmelere göre ölümün doğal nedenlerden kaynaklandığı değerlendirilen Ünal E.'nin cenazesi, kesin ölüm nedeninin belirlenmesi amacıyla Malatya Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

Olayla ilgili inceleme sürüyor. - MALATYA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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