Malatya'da Yaban Domuzu Kazaya Neden Oldu

Malatya'da seyir halindeki bir aracın önüne aniden çıkan yaban domuzu kazaya neden oldu. Kazada araçta maddi hasar meydana gelirken domuz telef oldu.

Olay, akşam saatlerinde Yeşilyurt ilçesine bağlı Bostanbaşı Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, Yüzüncü Yıl Parkı mevkiinde seyir halinde olan bir otomobil önüne aniden çıkan domuza çarptı. Kazada domuz telef olurken araçta maddi hasar meydana geldi.

Kazayla ilgili inceleme başlatıldı. - MALATYA