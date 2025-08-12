Malatya'da Vatandaşların Müdahalesiyle Yangın Söndürüldü
Malatya'nın Darende ilçesinde çıkan yangın, çevredeki vatandaşların hızlı ve duyarlı müdahalesi sayesinde büyümeden kontrol altına alındı. Yangın, kayısı bahçelerinde başlayan alevlerle birlikte, sürücülerin ve çevredekilerin desteğiyle söndürüldü.
Darende ilçesi Sanayi Sitesi Kavşağı mevkisinde, kayısı bahçelerinin bulunduğu alanda henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı. Yangını fark eden bir sürücü, aracını yol kenarına park ederek hemen alevlere müdahale etti.
Çevredeki vatandaşların da kovalarla su taşıyarak destek verdiği olayda, yangın kısa sürede kontrol altına alındı. Duyarlı müdahale sayesinde alevlerin çevredeki diğer bahçelere sıçraması önlenirken, muhtemel bir facianın da önüne geçildi. - MALATYA
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa