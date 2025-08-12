Malatya'da Vatandaşların Müdahalesiyle Yangın Söndürüldü

Malatya'nın Darende ilçesinde çıkan yangın, vatandaşların hızlı müdahalesiyle büyümeden söndürüldü.

Darende ilçesi Sanayi Sitesi Kavşağı mevkisinde, kayısı bahçelerinin bulunduğu alanda henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı. Yangını fark eden bir sürücü, aracını yol kenarına park ederek hemen alevlere müdahale etti.

Çevredeki vatandaşların da kovalarla su taşıyarak destek verdiği olayda, yangın kısa sürede kontrol altına alındı. Duyarlı müdahale sayesinde alevlerin çevredeki diğer bahçelere sıçraması önlenirken, muhtemel bir facianın da önüne geçildi. - MALATYA