Malatya'da uyuşturucu ve silah operasyonu: 3 tutuklama

Malatya'da düzenlenen operasyonda çok sayıda sentetik ecza hapı ile ruhsatsız silah ele geçirilirken, gözaltına alınan 4 şüpheliden 3'ü tutuklandı.

Malatya'da, İl Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı İstihbarat, Narkotik Suçlarla Mücadele ile Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince uyuşturucu madde ticareti ve silah kaçakçılığına yönelik operasyon düzenlendi. Belirlenen 3 adreste eş zamanlı yapılan aramalarda 27 bin 564 adet sentetik ecza hapı, 4 adet ruhsatsız tabanca, 2 adet ruhsatsız tüfek ile 93 adet fişek ele geçirilirken 4 zanlı gözaltına alındı.

Emniyette ki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlılardan 3 tutuklanırken bir zanlıya ise adli kontrol uygulandı. - MALATYA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı