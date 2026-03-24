Malatya'da torbacı operasyonu: 2 tutuklama

Malatya'da düzenlenen operasyonda çok sayıda sentetik ecza hap ile ruhsatsız silah ele geçirilirken, gözaltına alınan 3 şüpheliden 2'si tutuklandı.

Malatya'da, İl Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı Narkotik Suçlarla Mücadele ile Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince uyuşturucu madde ticareti ve silah kaçakçılığına yönelik operasyon düzenlendi. Belirlenen 3 adreste eş zamanlı yapılan aramalarda 812 adet sentetik ecza, 37 gram metamfetamin maddesi, 3 adet ruhsatsız tabanca, 1 adet ruhsatsız tüfek ele geçirilirken, 3 zanlı gözaltına alındı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlılardan 2'si tutuklanırken, 1 kişi ise adli kontrol şartı ile serbest bırakıldı. - MALATYA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı