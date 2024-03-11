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Malatya'da Uyuşturucu ve Kaçakçılık Operasyonu: 6 Tutuklama

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Malatya'da jandarma tarafından düzenlenen operasyonlarda uyuşturucu ve kaçakçılıkla ilgili bir miktar malzeme ele geçirildi. Operasyonlar sonucunda 82 kişi gözaltına alındı ve 6 kişi tutuklandı.

Malatya'da, jandarma tarafından Şubat ayında düzenlenen operasyonlarda bir miktar uyuşturucu ile gümrük kaçağı ürünler ele geçirildi. Operasyonlar sonucunda gözaltına alınan 82 şahıstan 6'sı tutuklandı.

Malatya'da, İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Şube Müdürlüğü ekiplerince Şubat ayı içerisinde çok sayıda operasyon yapıldı. Gerçekleştirilen operasyonlarda 500 gram kubar esrar maddesi, 1 kök kenevir bitkisi, 43 gram metamfetamin, 526 adet uyuşturucu hap, 4 gram eroin, 8 adet uyuşturucu kullanma aparatı, 13 bin 464 litre kaçak alkol, 67 kilogram. tütün, 33 bin 320 adet makaron ve 3 adet define arama dedektörü ele geçirildi.

Operasyonlar sonucunda gözaltına alınan 82 şahıstan 6'sı tutuklandı. - MALATYA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

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