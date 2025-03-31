Malatya'da Uyuşturucu Operasyonu: 803 Gram Madde ve 94 Hap Ele Geçirildi
Malatya'da polis, uyuşturucu ticareti yapan zanlılara yönelik düzenlediği operasyonda 803,3 gram GHB ve 94 sentetik ecza hapı ele geçirdi. Operasyonda gözaltına alınan İ.S. tutuklanarak cezaevine gönderildi.
Malatya'da polis tarafından zehir tacirlerine yönelik düzenlenen operasyonda 803,3 gram uyuşturucu madde ve 94 adet sentetik ecza hap ele geçirildi.
Malatya'da İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, farklı illerden kente uyuşturucu madde sokmaya çalışan zanlılara yönelik operasyon düzenledi. Fiziki ve teknik takip sonrası yapılan operasyonda 1 cam şişe içerisinde 803,3 gram gamma-hidroksibütirat (GHB) uyuşturucu madde ve 94 adet sentetik ecza hap ele geçirildi. Olayda gözaltına alınan İ.S., sevk edildiği adli mercilerce tutuklanarak cezaevine gönderildi. - MALATYA
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa