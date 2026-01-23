Malatya'da uyuşturucu operasyonu
Malatya'da jandarma ekipleri tarafından düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 8 kişi gözaltına alındı. Operasyon sonucu 1966 sentetik ecza hap, 465 gram esrar ve 157 gram bonzai ele geçirildi.
Malatya'da düzenlenen operasyonda çok sayıda uyuşturucu madde ele geçirildi, 8 kişi gözaltına alındı.
Edinilen bilgiye göre, jandarma ekipleri zehir tacirlerine yönelik operasyon düzenledi. Operasyonlarda bin 966 sentetik ecza hap, 465 gram esrar ve 157 gram bonzai ele geçirildi.
Operasyon sonucunda 8 şüpheli hakkında yasal işlem yapıldı. - MALATYA
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa