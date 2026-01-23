Haberler

Malatya'da uyuşturucu operasyonu

Malatya'da uyuşturucu operasyonu
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Malatya'da jandarma ekipleri tarafından düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 8 kişi gözaltına alındı. Operasyon sonucu 1966 sentetik ecza hap, 465 gram esrar ve 157 gram bonzai ele geçirildi.

Malatya'da düzenlenen operasyonda çok sayıda uyuşturucu madde ele geçirildi, 8 kişi gözaltına alındı.

Edinilen bilgiye göre, jandarma ekipleri zehir tacirlerine yönelik operasyon düzenledi. Operasyonlarda bin 966 sentetik ecza hap, 465 gram esrar ve 157 gram bonzai ele geçirildi.

Operasyon sonucunda 8 şüpheli hakkında yasal işlem yapıldı. - MALATYA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa
Eleştiriler sonrası Bakan Şimşek'ten yeni hamle! Emeklilere 10 bin lira ek maaş

Eleştiriler sonrası Şimşek'ten yeni hamle! 10 bin lira ek maaş geliyor
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Fenerbahçe'ye müjde: Garantilediler

Fenerbahçe'ye müjde: Garantilediler
Yok artık Uğurcan Çakır! Yaptıklarını duyanlar inanamıyor

Yok artık Uğurcan! Yaptıklarını duyanlar inanamıyor
Maçtan sonra ortaya çıkan görüntü! Gol bağıra bağıra gelmiş

Maçtan sonra ortaya çıkan görüntü! Gol bağıra bağıra gelmiş
Altın gece yarısı bir anda fırladı! Bir kritik eşik daha aşıldı

Gece yarısı bir anda fırladı! Bir kritik eşik daha aşıldı
Fenerbahçe'ye müjde: Garantilediler

Fenerbahçe'ye müjde: Garantilediler
Savaş hazırlığı gibi hamle! Trump: O yöne giden çok sayıda gemimiz var

Bomba iddiayı doğruladı: O yöne giden çok sayıda savaş gemimiz var
YPG'li teröristlerin öldürdükleri sivilleri saydığı ortaya çıktı

Öldürdükleri insanlara yaptıkları kan dondurdu