Malatya'da Uyuşturucu Operasyonu: 693 Sentetik Ecza Hap Ele Geçirildi

Malatya'da Uyuşturucu Operasyonu: 693 Sentetik Ecza Hap Ele Geçirildi
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Malatya'da uyuşturucu madde ticareti yapan şahıslara yönelik düzenlenen operasyonla 693 adet sentetik ecza hap ele geçirildi. İki şüpheli tutuklandı.

Malatya'da uyuşturucu madde ticareti yapan şahıslara yönelik düzenlenen operasyonda 693 adet sentetik ecza hap ele geçirildi. Operasyonda gözaltına alınan 2 şüpheli, çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından, kentte "torbacı" olarak tabir edilen sokak satıcılarına yönelik fiziki ve teknik takip sonucunda operasyon düzenlendi. Eş zamanlı olarak gerçekleştirilen operasyonda iki ikamet, bir araç ve iki şahıs üzerinde yapılan aramalarda toplam 693 adet sentetik ecza hap ele geçirildi.

Gözaltına alınan iki şüpheli, emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildikleri adli mercilerce tutuklanarak cezaevine gönderildi. - MALATYA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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