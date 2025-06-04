Malatya'da Uyuşturucu Operasyonu: 6 Şüpheli Yakalandı

Malatya'da Uyuşturucu Operasyonu: 6 Şüpheli Yakalandı
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Malatya İl Jandarma Komutanlığı, Doğanşehir, Kuluncak ve Yeşilyurt ilçelerinde düzenlediği uyuşturucu operasyonlarında çok sayıda yasa dışı madde ve silah ele geçirerek 6 şüpheli hakkında adli işlem başlattı.

Malatya İl Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından Doğanşehir, Kuluncak ve Yeşilyurt ilçelerinde düzenlenen uyuşturucu operasyonlarında, çok sayıda yasa dışı madde ve silah ele geçirilirken 6 şüpheli hakkında adli işlem başlatıldı.

Malatya İl Jandarma Komutanlığına bağlı ekipler, 29-30 Mayıs 2025 tarihleri arasında Doğanşehir, Kuluncak ve Yeşilyurt ilçelerinde narkotik suçların önlenmesine yönelik eş zamanlı operasyonlar gerçekleştirdi. Operasyonlar kapsamında 338 kök kenevir bitkisi, 82 gram esrar, 59 adet sentetik ecza hapı, 3 adet uyuşturucu kullanma aparatı, 6 cep telefonu, 1 adet hassas terazi, 1 tabanca, 4 şarjör, 35 tabanca mermisi ve 1 av tüfeği ele geçirildi.

Uyuşturucu madde ticareti ve kullanımıyla mücadele kapsamında yapılan operasyonlarda 6 şüpheli şahıs hakkında adli işlem başlatıldığı öğrenildi. Jandarma ekiplerinin uyuşturucu ile mücadeleye yönelik çalışmalarının aralıksız süreceği bildirildi. - MALATYA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
Putin'den Trump'a: Ukrayna'nın İHA saldırısına yanıt vermem gerekiyor

Trump'la görüşen Putin'den çok net "Ukrayna" sözleri
İnfaz düzenlemesi yürürlüğe girdi

Binlerce tutukluya bayram öncesi müjde! Beklenen karar geldi
Aziz İhsan Aktaş tahliye edildi

İtiraflarıyla CHP'lileri yaktı! Son operasyonun kilit ismine tahliye
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Futbolseverlere müjde! Dev yarı final şifresiz kanalda

Futbolseverlere müjde! Dev yarı final şifresiz kanalda
İsveç'te izole ada evinin fiyatı şaşkınlık yarattı

Ada üzerindeki satılık evin fiyatı şaşkınlık yarattı
Trabzonspor'da Fatih Tekke, Galatasaray'ın 3 yıldızını istiyor

Fatih Tekke, Galatasaray'ın 3 yıldızını istiyor
Bu haber hakkında ne düşünüyorsunuz?
500
Fenerbahçe, Süper Lig'in yeni gözde kalecisi ile anlaşma sağladı

Fenerbahçe, Süper Lig'in yeni gözde kalecisi ile anlaşma sağladı
Sergen Yalçın'dan transfer itirafı: Alex'i gözüm tutmamıştı

Sergen'den transfer itirafı: Alex'i gözüm tutmamıştı
Emekli Tümgeneralin oğlunun ölümünde sır perdesi aralandı: Sırtından vuruldu, cesedi taşındı

Emekli Tümgeneralin oğlunun ölümünde sır perdesi 7 yıl sonra aralandı
Survivor'dan kaçar gibi ayrılan Hikmet'in nereye gittiği belli oldu

Survivor'dan kaçar gibi ayrılan Hikmet'in nereye gittiği netleşti
Pelin Öztekin'den çapkınlık itirafı

Verdiği kilolarla gündeme gelen Pelin Öztekin'den çapkınlık itirafı
Romulo'ya tarihi transfer teklifi

Romulo'ya tarihi teklif
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.