Malatya'da uyuşturucu operasyonu: 5 gözaltı

Malatya'da düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 5 şüpheli gözaltına alındı.

Malatya'da, İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince, "torbacı" olarak tabir edilen sokak satıcılarına yönelik operasyon düzenlendi. Fiziki takiple gerçekleştirilen operasyonda 5 şahsın üzeri ile 5 ayrı ikamette arama yapıldı. Yapılan aramalarda bin 905 gram sentetik kannabinoid ile 4 bin 146 adet sentetik ecza hap ele geçirildi.

Operasyonda gözaltına alınan 5 şüpheli hakkında işlemlerin sürdüğü bildirildi. - MALATYA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı