Malatya'da uyuşturucu operasyonu: 3 tutuklama

Malatya'da polis ekiplerince düzenlenen operasyonda bin 370 adet sentetik ecza hap ile 7,31 gram kokain ele geçirildi. Gözaltına alınan 3 şüpheli çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.

Malatya'da, İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince kentte uyuşturucu ticaretinin önlenmesine yönelik operasyon gerçekleştirildi. Belirlenen adreslere düzenlenen operasyonda bin 370 adet sentetik ecza hap ile 7,31 gram kokain ele geçirildi. Olayda 3 zanlı gözaltına alındı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheliler çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi. - MALATYA