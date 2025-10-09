Haberler

Malatya'da Uyuşturucu Operasyonu: 10 Gözaltı

Malatya'da sokak satıcılarına yönelik düzenlenen operasyonda 10 şüpheli gözaltına alınırken, çok sayıda uyuşturucu madde ele geçirildi.

Edinilen bilgilere göre, Malatya İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından, sokak satıcılarına yönelik olarak projeli dosya kapsamında operasyon düzenlendi. Belirlenen adreslere eş zamanlı olarak gerçekleştirilen operasyonda 5 bin 595 adet sentetik ecza hap, 745 gram metamfetamin ile birlikte farklı miktarlarda çeşitli narkotik madde ele geçirilirken, 10 zanlı gözaltına alındı.

Olayla ilgili soruşturma sürüyor. - MALATYA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
