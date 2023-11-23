Malatya'da Uyuşturucu Operasyonlarında 14 Şüpheli Tutuklandı

Malatya'da gerçekleştirilen uyuşturucu operasyonlarında 2 kilo 90 gram kubar esrar, 405 gram metamfetamin ve diğer uyuşturucu madde ile birlikte silah ve mühimmat ele geçirildi. 14 şüpheli tutuklandı.

Malatya'da uyuşturucu operasyonlarında yakalanan 14 şüpheli tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerince 15-22 Kasım'da uyuşturucu satıcılarına yönelik operasyonlar düzenlendi.

Operasyonlarda, 2 kilo 90 gram kubar esrar, 405 gram metamfetamin, 23 bin 676 sentetik ecza, 25 gram sentetik uyuşturucu, 4 ekstazi, tüfek, tabanca, 75 mermi, 3 hassas terazi ve 12 bin 640 TL ele geçirildi, 14 şüpheli gözaltına alındı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlılar tutuklandı.

Bu arada, aynı suçlardan aranan 10 firari hükümlü de yakalanarak cezaevine teslim edildi.