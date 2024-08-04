Malatya'da Üç Ayrı Noktada Çıkan Ot Yangınları Kontrol Altına Alındı

Malatya'da üç ayrı noktada çıkan ot yangınları itfaiye tarafından kontrol altına alınarak söndürüldü.

Doğanşehir, Hekimhan ile Kuluncak ilçelerinde üç ayrı noktada ot yangını çıktı. İhbar üzerine olay yerlerine itfaiye ekipleri sevk edilirken, yangınlar kontrol altına alınarak söndürüldü.

Yaralananın olmadığı yangınlarla ilgili inceleme başlatıldı. - MALATYA