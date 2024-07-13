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Malatya'da üç aracın karıştığı trafik kazasında 4 kişi yaralandı

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Malatya'nın Akçadağ ilçesinde meydana gelen trafik kazasında üç araç çarpıştı ve 4 kişi yaralandı. Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

Malatya'nın Akçadağ ilçesinde üç aracın karıştığı trafik kazasında 4 kişi yaralandı.

Kaza, saat 19.55'de Malatya-Kayseri karayolu Kozluca Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, Malatya istikametine seyreden F.A. idaresindeki 21 AGN 229 plakalı araç, U dönüşü yaptığı esnada aynı yöne seyreden U.B. yönetimindeki 46 EM 283 plakalı araçla çarpıştı. Çarpışmanın şiddeti ile savrulan araçlar yol kenarındaki 44 B 577 plakalı traktöre çarptı. Kazada U.B., H.B., A.Ç. ve N.P. isimli şahıslar yaralandı. İhbar üzerine olay yerine jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralılar Malatya Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.

Kazayla ilgili inceleme başlatıldı. - MALATYA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

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