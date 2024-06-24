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Malatya'da traktör devrildi, 4 kişi yaralandı

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Malatya'nın Akçadağ ilçesinde sürücüsünün kontrolünden çıkan traktör devrildi. Kazada 4 kişi yaralandı.

Malatya'nın Akçadağ ilçesinde sürücüsünün kontrolünden çıkan traktör devrildi. Kazada 4 kişi yaralandı.

Kaza, 08.30 sıralarında Akçadağ ilçesine bağlı Bölüklü Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, Akçadağ ilçe merkezi istikametine seyir halinde olan M.E. (58) idaresindeki traktör, sürücüsünün kontrolünden çıkarak yan yatıp devrildi. Kazada, sürücü ile birlikte araçta yolcu olarak bulunan T.E. (22), E.E. (26), E.E. (7) yaralandı. İhbar üzerine bölgeye jandarma ile sağlık ekipleri sevk edilirken, yaralılar Malatya Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.

Kazayla ilgili inceleme başlatıldı. - MALATYA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

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