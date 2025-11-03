Malatya'da Trafik Kazasında 6 Yaşındaki Çocuk Hayatını Kaybetti

Malatya'nın Arapgir ilçesinde otomobilin traktöre arkadan çarpması sonucu meydana gelen kazada 6 yaşındaki çocuk hayatını kaybetti, 4 kişi yaralandı.

Kaza, akşam saatlerinde Arapgir Deregezen Taşyarma mevkiinde meydana geldi. İddiaya göre A.K. idaresindeki otomobil aynı istikamette ilerleyen bir traktöre arkadan çarptı. Çarpışmanın etkisiyle sürücü ile araçta bulunan aynı aileden K.A., A.A., B.A. ve Aziz Akgül yaralandı. İhbar üzerine olay yerine jandarma, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Kentteki hastanelere kaldırılan yaralılardan Aziz Akgül (6) doktorların müdahalesine rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.

Tedavi altına alınan yaralılardan B.A.'nın sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu öğrenildi.

Kazayla ilgili inceleme başlatıldı. - MALATYA