Malatya'da Trafik Kazası: İki Yaralı

Güncelleme:
Malatya-Elazığ karayolu üzerindeki TÜVTÜRK Kavşağı'nda iki otomobilin çarpıştığı trafik kazasında 2 kişi yaralandı. Olay yerine sevk edilen sağlık ekipleri yaralı sürücüleri hastaneye kaldırdı.

Malatya'da iki otomobilin karıştığı trafik kazasında 2 kişi yaralandı.

Kaza, saat 12.30 sıralarında Malatya- Elazığ karayolu üzeri TÜVTÜRK Kavşağı mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre trafikte seyreden H.T. idaresindeki 44 AFC 919 plakalı Fiat marka otomobil ile F.E. yönetimindeki 44 ADJ 426 plakalı Volkswagen marka araç kavşakta çarpıştı. Kazada hasar alan araçlarda sürücüler yaralandı. İhbar üzerine olay yerine polis, sağlık ve UMKE ekipleri sevk edildi. Yaralı sürücüler ambulanslarla hastaneye kaldırıldı.

Kazayla ilgili inceleme başlatıldı. - MALATYA

Haberler.com
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
