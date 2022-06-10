Malatya'da trafik kazası: 5 yaralı - Haberler

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Malatya'da trafik kazası: 5 yaralı

İhlas Haber Ajansı - 3. Sayfa
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Malatya'da trafik kazası: 5 yaralı

Malatya'da iki aracın karıştığı trafik kazasında 5 kişi yaralandı.

Malatya'da iki aracın karıştığı trafik kazasında 5 kişi yaralandı.

Kaza, Yeşilyurt ilçesine bağlı Yaka Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, Cağaloğlu Sokak üzerinde seyir halinde olan Ö.B. idaresindeki 44 BM 277 plakalı araç ile E.K. yönetimindeki 27 J 7389 plakalı araç çarpıştı. Kazada E.K., B.Y., V.Y., S.Y. ve Y.D. yaralandı. Yaralılar Malatya Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılırken, kazayla ilgili inceleme başlatıldı. - MALATYA

İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa

Münir Karaloğlu Yeşilyurt Tragger Malatya 3. Sayfa Haberler

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