Malatya'da iki otomobil çarpıştı: 5 yaralı

Malatya'da iki otomobilin çarpıştığı trafik kazasında 5 kişi yaralandı.

Kaza, saat 21.45 sıralarında Malatya-Elazığ kara yolu Çöşnük kavşağı mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, İ.Ö. idaresindeki 34 YVY 34 plakalı Audi marka otomobil ile Ş.B. yönetimindeki 23 ADH 355 plakalı Opel marka otomobil çarpıştı. Kazada sürücüler ile araçlarda bulunan K.B., D.B. ve M.B. yaralandı. Yaralılar ambulanslarla kentteki çeşitli hastanelere kaldırılırken, kazayla ilgili inceleme başlatıldı. - MALATYA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı