Malatya'da iki otomobil çarpıştı: 5 yaralı

Güncelleme:
Malatya-Ankara karayolunda meydana gelen trafik kazasında iki otomobil çarpıştı ve 5 kişi yaralandı. Olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Malatya'da iki otomobilin çarpıştığı trafik kazasında 5 kişi yaralandı.

Kaza, saat 15.20 sıralarında Malatya-Ankara karayolu Hava Lojmanları Kavşağı'nda meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, S.A. idaresindeki 34 TG 7111 plakalı otomobil ile T.Y. yönetimindeki 06 FY 9351 plakalı otomobil çarpıştı. Kazada araçlarda bulunan T.Y., Z.S., R.S., Z.S. ve M.E.Y. yaralandı. İhbar üzerine polis ve sağlık ekipleri olay yerine sevk edildi. Yaralılar ambulansla hastaneye kaldırılırken, kazayla ilgili inceleme başlatıldı. - MALATYA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa
