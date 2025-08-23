Malatya'da Trafik Kazası: 4 Kişi Hayatını Kaybetti

Malatya'nın Akçadağ ilçesinde hafif ticari araç ile otomobilin kafa kafaya çarpıştığı trafik kazasında hayatını kaybedenlerin kimlikleri belli oldu.

Kaza, saat 17.00 sıralarında Malatya-Kayseri karayolu Akçadağ-Bayramuşağı mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, Kayseri istikametinden gelen Mehmet Şirin Çakıcı (45) idaresindeki 16 BTE 244 plakalı Peugeot marka hafif ticari araç, virajı alamayarak geçtiği karşı şeritte Enes Çelik (29) yönetimindeki 23 BC 278 plakalı BYD marka otomobille kafa kafaya çarpıştı. Kazada araç sürücüleri ile Saliha Tosun (74) ve Zöhre Gökalp (58) olay yerinde hayatını kaybederken, K.Ç. (29) ve B.V.Ç. (3) yaralandı. İhbar üzerine bölgeye jandarma, sağlık, UMKE ile itfaiye ekipleri sevk edildi. Yaralılar Malatya Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne, hayatını kaybedenlerin cenazeleri ise Adli Tıp Kurumuna kaldırıldı.

Kazayla ilgili inceleme başlatıldı. - MALATYA