Malatya'da hafif ticari araç ile otomobil çarpıştı: 2 yaralı
Malatya-Ankara kara yolunda hafif ticari araç ile otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 2 kişi yaralandı. Yaralılar, hastaneye kaldırılırken, olayla ilgili inceleme başlatıldı.
Kaza, 11.45 sıralarında Malatya-Ankara kara yolu hava lojmanları kavşağında meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, bölgede seyir halinde olan 44 NA 442 plakalı hafif ticari araç ile 44 ABN 218 plakalı Hyundai marka otomobil kavşakta çarpıştı. Kazada 1'i hafif 2 kişi yaralandı.
Yaralıların Malatya Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldığı kazayla ilgili inceleme başlatıldı. - MALATYA
Kaynak: İhlas Haber Ajansı