Malatya'da iki otomobil çarpıştı: 2 yaralı

Malatya'da 2 otomobilin karıştığı trafik kazasında 2 kişi yaralandı.

Kaza, 11.15 sıralarında Malatya- Elazığ kara yolu Çöşnük kavşağı mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, Elazığ istikametinden gelen 44 EZ 239 plakalı Fiat Tofaş marka otomobil, aynı yöne ilerleyen ve yolcu indiren 44 AK 054 plakalı Fiat Tofaş marka araç çarpıştı. Sürücülerin yara almadığı kazada, araçlarda yolcu olarak bulunan 2 kişi yaralandı.

Yaralıların hastaneye kaldırıldığı kazayla ilgili inceleme başlatıldı. - MALATYA