Malatya'da Trafik Kazası: 2 Yaralı

Malatya-Ankara kara yolunda meydana gelen trafik kazasında iki araç çarpıştı. Kazada bulunan iki kişi yaralandı ve hastaneye kaldırıldı.

Kaza, saat 15.15 sıralarında Malatya- Ankara kara yolu Sanayi altgeçidi mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, Elazığ istikametinden gelerek tali yola bağlanmaya çalışan 44 BP 020 plakalı Honda marka araç, aynı yöne ilerleyen 44 AHD 573 plakalı Fiat Tofaş marka araçla çarpıştı. Kazada Tofaş'ta bulunan 2 kişi yaralandı. İhbar üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralılar Malatya Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılırken, kazayla ilgili inceleme başlatıldı. - MALATYA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3-sayfa
