Malatya'da Trafik Kazası: 1 Ölü, 4 Yaralı

Malatya'da Trafik Kazası: 1 Ölü, 4 Yaralı
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Malatya'nın Yazıhan ilçesinde sürücüsünün kontrolünden çıkan otomobil devrildi. Kaza sonucu 1 kişi hayatını kaybetti, 4 kişi yaralandı. Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.

Malatya'da sürücüsünün kontrolünden çıkan otomobil devrildi. Kazada 4 kişi yaralandı, sürücü hayatını kaybetti.

Kaza, 06.15 sıralarında Yazıhan İlçesi Bahçelievler kavşağında meydana geldi.

Edinilen bilgilere göre, Murat Türker (29) idaresindeki 23 ABG 361 plakalı otomobil sürücüsünün kontrolünden çıkarak yol kenarına devrildi. Kazada araç sürücüsü olay yerinde hayatını kaybederken, E.İ., O.Y., T.Ş. ve A.A. yaralandı.

İhbar üzerine bölgeye polis ile sağlık ekipleri sevk edilirken kazada hayatını kaybeden sürücünün cenazesi adli tıp kurumuna yaralılar ise kentteki çeşitli hastanelere kaldırıldı.

Kazayla ilgili inceleme sürüyor. - MALATYA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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