Malatya'da kontrolden çıkan kamyon hafif ticari araca çarptı: 1 ölü, 1 yaralı

Malatya'da kontrolden çıkan kamyonun hafif ticari araca çarptığı kazada 1 kişi hayatını kaybetti, 1 kişi yaralandı.

Kaza, Malatya-Elazığ karayolu Kale ilçesi Darıpınar mevkiinde meydana geldi. İddiaya göre, 27 APA 929 plakalı kamyon, sürücüsünün kontrolünden çıkarak yol kenarındaki S.K.'nın kullandığı 34 SY 0719 plakalı hafif ticari araç ile seyyar kayısı tezgahına çarptı. Kazada yol kenarındaki aracın sürücüsü ile görüşen Mehmet Özer olay yerinde hayatını kaybederken, S.K. yaralandı.

İhbar üzerine bölgeye jandarma, sağlık ile itfaiye ekipleri sevk edildi. Yaralı ambulansla hastaneye kaldırıldı, Mehmet Özer'in cenazesi ise adli tıp kurumuna gönderildi.

Kamyon sürücüsünün gözaltına alındığı kazayla ilgili inceleme başlatıldı. - MALATYA

