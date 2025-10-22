Malatya'da Trafik Kazaları KGYS Kameralarına Yansıdı

Malatya'da sürücü hataları ve aşırı hızın neden olduğu trafik kazaları Kent Güvenlik Yönetim Sistemi (KGYS) kameralarına yansıdı.

Malatya'da, kent genelinde farklı noktalarda yaşanan kazalar Emniyet Genel Müdürlüğü'ne bağlı KGYS kameraları tarafından saniye saniye kaydedildi. Görüntülerde, sürücülerin özellikle kavşaklarda yeterli dikkati göstermemesi ve aşırı hız yapmaları dikkat çekti. Alparslan Türkeş Bulvarı ile Ergenekon Köprüsü birleşiminde kaydedilen kazada bir otomobil ile motosiklet çarpıştı.

KGYS kameralarına yansıyan görüntülerde sürücülerin kavşakta kontrollü geçiş yapmaması sonucu kazanın meydana geldiği görüldü. - MALATYA