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Malatya'da Torbacılara Operasyon: 9 Tutuklama

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Malatya'da torbacı olarak tabir edilen uyuşturucu satıcılarına yönelik düzenlenen operasyonlarda gözaltına alınan 10 zanlının 9'u tutuklandı.

Malatya'da, İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince torbacı olarak tabir edilen sokak satıcılarına yönelik operasyon düzenlendi. Düzenlenen operasyonda 28 bin 99 adet sentetik ecza hap, 5,29 gram metamfetamin maddesi, 1 adet tüfek ele geçirilirken 10 zanlı gözaltına alındı.

Zanlılardan 9'u çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi. - MALATYA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

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