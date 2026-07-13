Malatya'da 36 bin 798 adet sentetik ecza hap ele geçirildi

Malatya'da "torbacı" olarak tabir edilen sokak satıcılarına yönelik düzenlenen operasyonda 36 bin 798 adet sentetik ecza hap ele geçirildi. Operasyonda gözaltına alınan 2 şüpheli hakkında yasal işlem başlatıldı.

Malatya İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince yapılan fiziki takip sonucu sokak satıcılarına operasyon düzenlendi. Operasyonda 2 şüphelinin üzerinde, bir araç ile iki ikamette yapılan aramalarda 36 bin 798 adet sentetik ecza hap ele geçirildi. Operasyonda 2 şüpheli gözaltına alınırken, olayla ilgili soruşturmanın sürdüğü bildirildi. - MALATYA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı