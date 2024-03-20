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Malatya'da Torbacılara Operasyon: 10 Zanlı Gözaltına Alındı

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Malatya'da torbacı olarak tabir edilen uyuşturucu satıcılarına yönelik düzenlenen operasyonda 10 zanlı gözaltına alındı. Zanlılardan 3'ü çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Malatya'da, İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince torbacı olarak tabir edilen sokak satıcılarına yönelik 3 ayrı operasyon düzenlendi.

Düzenlenen operasyonda 156 adet sentetik ecza hap,12 parça halinde toplam 22,87 gram metamfetamin maddesi, 8 parça halinde toplam 87,17 gram esrar maddesi, uyuşturucu madde ticaretinden elde edildiği değerlendirilen bin 800 TL para ele geçirilirken 10 zanlı gözaltına alındı.

Polis merkezindeki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlılardan E.G.G., A.K. ile E.G. tutuklanarak cezaevine gönderildi. - MALATYA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

Malatya Mahkeme Güvenlik 3.Sayfa Güncel Haberler

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