Malatya'da tır ile çarpışan araç refüje çıktı

Malatya'da tır ile çarpışan otomobil refüje çıktı.

Kaza, saat 23.15 sıralarında Malatya-Elazığ karayolu Dedekorkut Restoran mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, Elazığ istikametine seyir halinde olan 35 BOP 627 plakalı Fiat marka otomobil, aynı yönde ilerleyen 23 AER 188 plakalı Scania marka tırla çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle kontrolden çıkan otomobil refüje çıkarken, ihbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Kazada otomobilde yolcu olarak bulunan bir kişiye sağlık ekiplerince ambulansta müdahalede bulunuldu.

Kazayla ilgili inceleme başlatıldı. - MALATYA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı