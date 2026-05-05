Malatya'da trafik kazası: 1 yaralı

Malatya'da sürücüsünün kontrolünden çıkan tır toprak yığınına çarptı. Kazada 1 kişi yaralandı.

Kaza, saat 17.45 sıralarında Doğanşehir ilçesi Çöplük mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, Adıyaman istikametine seyir halinde olan A.K. (52) idaresindeki 27 YV 358 plakalı tır, yağışın etkisiyle kayganlaşan yolda sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yol kenarındaki toprak yığınına çarptı. Kazada sürücü yaralandı. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Yaralı sürücü, ambulansla hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı.

Kazayla ilgili inceleme başlatıldı. - MALATYA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı