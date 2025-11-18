Malatya'da Tır Devrildi, Yol Trafiğe Kapandı
Doğanşehir ilçesinde sürücüsünün kontrolünden çıkan tır devrildi. Kazada yaralanan olmazken, yol bir süre trafiğe kapandı.
Kaza, gece yarısı Doğanşehir ilçesine bağlı Sürgü Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, Adıyaman istikametinden Malatya yönüne ilerleyen A.A. (34) yönetimindeki 54 KV 737 plakalı tır, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu devrildi. Kazada yaralanan olmazken devrilen tır nedeniyle yol bir süre ulaşıma kapandı.
Aracın olay yerinden kaldırılmasının ardından bölgede trafik yeniden normale döndü. - MALATYA
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3-sayfa