Malatya'da Ticari Takside Silahlı Saldırı

Malatya'da bir kişi ticari taksi içerisinde bacağında silahla vurulduktan sonra yola atıldı.

Olay, gece yarısı Yeşilyurt ilçesi Gülümser Caddesi üzerinde meydana geldi. İddiaya göre, cadde üzerinde yerde kanlar içerisinde yatan bir kişiyi görenler durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbar üzerine olay yerine polis ile sağlık ekipleri sevk edilirken, yaralı U.T. kendisini ticari taksi içerisinde S.T.'nin silahla yaraladıktan sonra yola attığını belirtti.

Bacak kısmına kurşun isabet eden U.T. Battalgazi Devlet Hastanesi'ne kaldırılırken, olayın zanlısının yakalanması için çalışma başlatıldı. - MALATYA