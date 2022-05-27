Malatya'da terör örgütüne ait çok sayıda patlayıcı ele geçirildi - Haberler

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Malatya'da terör örgütüne ait çok sayıda patlayıcı ele geçirildi

İhlas Haber Ajansı - 3. Sayfa
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Malatya'da terör örgütüne ait çok sayıda patlayıcı ele geçirildi Malatya'da jandarma ekipleri tarafından bir mağarada PKK/KCK terör örgütüne ait çok sayıda patlayıcı ve mühimmat ele geçirildi.

Malatya'da terör örgütüne ait çok sayıda patlayıcı ele geçirildi

MALATYA - Malatya'da jandarma ekipleri tarafından bir mağarada PKK/KCK terör örgütüne ait çok sayıda patlayıcı ve mühimmat ele geçirildi. Ele geçirilen patlayıcılar imha edildi.

Olay, Doğanşehir İlçesine bağlı Sürgü Mahallesi'nde meydana geldi.

Edinilen bilgilere göre, Malatya İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince yapılan istihbari çalışmalar sonrasında Sürgü Mahallesi kırsalında bir mağarada çok sayıda mühimmat bulunduğu bilgisine ulaşıldı. Bölgeye operasyon yapan jandarma ekipleri mağara içerisinde 5 kilogram A-4 plastik patlayıcı,17 adet mekanik fünye, metre iletken kablo, 1 adet küçük tüp, adet pense ve çok miktarda muhtelif giyim ve yasam malzemesi ele geçirdi.

Ele geçirilen mühimmat ve yaşam malzemelerine el konulurken, paylayıcılar ise imha edildi.

İhlas Haber Ajansı / Hasan Eryılmaz - 3. Sayfa

3. Sayfa, Haberler

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