Malatya'da tartışma kanlı bitti

Malatya'da tartıştığı kişi tarafından silahla vurulan şahıs bacağından yaralandı.

Olay, akşam saatlerinde Yeşilyurt ilçesi Tecde Mahallesi Altınkaşık Sokak'ta meydana geldi. İddiaya göre, Ö.F.K. ile kimliği henüz belirlenemeyen bir kişi arasında tartışma çıktı. Kaçmaya çalışan Ö.F.K., girdiği kayısı bahçesinde şahsın silahla ateş açması sonucu bacağından yaralandı. Saldırgan olay yerinden kaçarak uzaklaşırken, ihbar üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin olay yerindeki ilk müdahalesinin ardından yaralı, Malatya Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı. Kaçan şüphelinin yakalanması için çalışma başlatıldı. - MALATYA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı