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Traktör Sulama Havuzuna Düştü: Kadın Sürücü Ağır Yaralı

Traktör Sulama Havuzuna Düştü: Kadın Sürücü Ağır Yaralı
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Malatya’nın Hekimhan ilçesinde kontrolden çıkan traktörün sulama havuzuna düşmesi sonucu kadın sürücü ağır yaralandı.

Malatya'nın Hekimhan ilçesinde kontrolden çıkan traktörün sulama havuzuna düşmesi sonucu kadın sürücü ağır yaralandı.

Kaza, öğle saatlerinde Hekimhan ilçesine bağlı Kurşunlu Mahallesi Çelikli mevkiinde meydana geldi. İddiaya göre, bahçesinde traktörle çalışma yapan E.Y. (34) direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu traktörle birlikte sulama havuzuna düştü. İhbar üzerine bölgeye sağlık ekipleri sevk edildi. Kazada ağır yaralanan E.Y. olay yerinde yapılan ilk müdahalesinin ardından hava ambulansıyla Malatya Turgut Özal Tıp Merkezi'ne kaldırıldı.

Kadının hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenilirken kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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