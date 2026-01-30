Haberler

Malatya'da "torbacı" operasyonu: 1 tutuklama

Malatya'da 'torbacı' operasyonu: 1 tutuklama
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Malatya'da düzenlenen operasyonda, sokak satıcılarının üzerinde yapılan aramalarda 800 gram esrar maddesi ve bir hassas terazi ele geçirildi. Operasyonda gözaltına alınan bir zanlı tutuklandı.

Malatya'da sokak satıcılarına yönelik düzenlenen operasyonda 800 gram esrar maddesi ele geçirildi. Operasyonda gözaltına alınan 1 zanlı tutuklandı.

Malatya'da, İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri 'torbacı' olarak tabir edilen sokak satıcılarına yönelik operasyon gerçekleştirdi. Fiziki takipli gerçekleştirilen operasyonda bir ikamet ve bir şahsın üzerinde yapılan aramalarda 800 gram esrar maddesi 1 adet hassas terazi ele geçirildi. Operasyonda gözaltına alınan zanlı tutuklanarak cezaevine gönderildi. - MALATYA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa
Ünlü şarkıcı Fatih Ürek hayatını kaybetti

3.5 aylık mücadeleyi kaybetti! Fatih Ürek'ten acı haber geldi
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

İran Dışişleri Bakanı Arakçi: ABD ile müzakereye hazırız

İran'dan Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın tarihi çağrısına yanıt geldi
Akrabaların tartışması kanlı bitti

Akrabaların tartışması kanlı bitti
Popüler dizide skandal görüntü! Öz annesini elleriyle boğarak öldürdü

Popüler dizide infial yaratan görüntü! Tepkiler çığ gibi büyüyor
Pep Guardiola'nın Filistin için söylediklerine beğeni yağıyor

"Selamünaleyküm" diye başladı, verdiği mesaj dünyayı ayağa kaldırdı
İran Dışişleri Bakanı Arakçi: ABD ile müzakereye hazırız

İran'dan Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın tarihi çağrısına yanıt geldi
Miras için aracına bomba koyan oğlunun tahliyesini istedi

Oğlu miras için aracına bomba koymuştu! Babadan şaşkına çeviren istek
Babasını dövdüğü görüntüleri amcasına yolladı: Gelin bunu buradan alın

Babasını öldüresiye dövüp kaydettiği görüntüleri amcasına yolladı