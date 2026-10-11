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Malatya'da sokak satıcılarına operasyonda 44 bin 616 sentetik ecza hapı ele geçirildi

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Malatya'da sokak satıcılarına operasyonda 44 bin 616 sentetik ecza hapı ele geçirildi
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Malatya'da sokak satıcılarına yönelik fiziki takiple yürütülen operasyonda 3 ikamet ile 3 şüphelinin üzerinde arama yapıldı; 44 bin 616 sentetik ecza hapı ele geçirildi. Operasyonda hedef konumunda bulunan 3 şüpheli gözaltına alındı.

Malatya'da sokak satıcılarına yönelik düzenlenen operasyonda 44 bin 616 adet sentetik ecza hapı ele geçirildi, 3 şüpheli gözaltına alındı.

Malatya'da, İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince sokak satıcılarına yönelik fiziki takiple yürütülen çalışmalar kapsamında 3 ikamet ve 3 şüphelinin üzerinde arama yapıldı. Aramalarda 44 bin 616 adet sentetik ecza hapı ele geçirildi.

Operasyonda hedef konumunda bulunan 3 şüpheli gözaltına alındı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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