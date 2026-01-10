Malatya'da torbacı operasyonu: 3 tutuklama

Malatya'da sokak satıcılarına yönelik düzenlenen operasyonda çok miktarda uyuşturucu madde ele geçirildi, gözaltına alınan 5 şüpheliden 3'ü tutuklandı.

Malatya'da, İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri 'torbacı' olarak tabir edilen sokak satıcılarına yönelik operasyon gerçekleştirdi. Fiziki takipli 3 ayrı çalışma kapsamında 5 ikamet, 1 araç ve 5 şahsın üzerinde yapılan aramalarda 3 bin 326 adet sentetik ecza, 313 gram sentetik kannabinoid, 257 adet ecstasy hap, 22 gram metamfetamin, 2 gram esrar, 1 adet ruhsatsız tabanca ve 1 adet ruhsatsız tüfek ele geçildi, 5 zanlı gözaltına alındı.

Gözaltına alınan zanlılardan 2'sinin polis merkezindeki işlemlerinin sürdüğü öğrenilirken, adliyeye sevk edilen 3 zanlı ise tutuklanarak cezaevine gönderildi. - MALATYA