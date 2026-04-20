Malatya'da silahlı ve bıçaklı kavga: 2 yaralı

Malatya'nın Akçadağ ilçesinde husumetli şahıslar arasında çıkan silahlı ve bıçaklı kavgada 2 kişi yaralandı.

Olay, akşam saatlerinde Akçadağ ilçe merkezinde meydana geldi. İddiaya göre, husumetli oldukları belirtilen G.G. ile C.G. ve S.G. arasında çıkan tartışma kavgaya dönüştü. Silah ve bıçakların kullanıldığı kavgada C.G. ve S.G. yaralandı. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Akçadağ Şehit Gökhan Aslan Devlet Hastanesi'ne kaldırılan yaralılar, daha sonra Malatya Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne sevk edildi.

Olayla ilgili başlatılan inceleme sürüyor. - MALATYA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı