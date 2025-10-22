Haberler

Malatya'da Seyir Halindeki Araçta Yangın

Malatya'da Seyir Halindeki Araçta Yangın
Güncelleme:
Malatya'nın Battalgazi ilçesinde seyir halindeki bir hafif ticari araç aniden alev aldı. Olayda yaralanan olmadı ancak araç kullanılamaz hale geldi.

Malatya'nın Battalgazi ilçesinde seyir halindeki bir araçta çıkan yangın paniğe neden oldu. Yangında yaralanan olmaz iken, araç kullanılamaz hale geldi.

Olay, 23.45 sıralarında,Battalgazi ilçesine bağlı Orduzu Mahallesi'nde meydana geldi.

Edinilen bilgilere göre, bölgede seyir halinde olan Ü.S. idaresindeki 44 LT 627 plakalı hafif ticari araç seyir halindeyken henüz belirlenemeyen bir nedenle alev aldı. İhbar üzerine olay yerine itfaiye ekipleri sevk edilirken söndürülen yangında araç kullanılmaz hale geldi.

Olayla ilgili inceleme başlatıldı. - MALATYA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
