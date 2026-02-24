Battalgazi'de 661 adet sentetik ecza hapı ele geçirildi: 1 gözaltı
Malatya'da, İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince Battalgazi ilçesinde yürütülen çalışmalar kapsamında sentetik ecza hap ele geçirildi. Operasyonda 661 adet hapı ele geçirildi, olayla bağlantılı olduğu değerlendirilen 1 zanlı gözaltına alındı. Zanlının jandarmadaki işlemlerinin sürdüğü bildirildi. - MALATYA
Kaynak: İhlas Haber Ajansı