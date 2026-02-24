Haberler

Battalgazi'de 661 adet sentetik ecza hapı ele geçirildi: 1 gözaltı

Güncelleme:
Malatya'nın Battalgazi ilçesinde jandarma tarafından gerçekleştirilen operasyonda, 661 adet sentetik ecza hapı ele geçirildi ve 1 şüpheli gözaltına alındı.

Malatya'da, İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince Battalgazi ilçesinde yürütülen çalışmalar kapsamında sentetik ecza hap ele geçirildi. Operasyonda 661 adet hapı ele geçirildi, olayla bağlantılı olduğu değerlendirilen 1 zanlı gözaltına alındı. Zanlının jandarmadaki işlemlerinin sürdüğü bildirildi. - MALATYA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
