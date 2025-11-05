Malatya'da Şantiyede İş Kazası: Bir İşçi Yaralandı

Malatya'nın Yeşilyurt ilçesinde bir şantiyede meydana gelen iş kazasında bir işçi yaralandı.

Olay, saat 10.00 sıralarında Yeşilyurt ilçesi Zapçıoğlu Caddesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre bölgede bulunan bir şantiyede çalışan V.G.'nin ayağına tuğla düştü. İhbar üzerine olay yerine sağlık ekipleri sevk edilirken yaralı işçi hastaneye kaldırıldı.

İşçinin sağlık durumunun iyi olduğu öğrenilirken olayla ilgili inceleme başlatıldı. - MALATYA