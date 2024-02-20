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Malatya'da sanayi sitesinde korkutan yangın

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Malatya'nın Darende ilçesinde bulunan sanayi sitesinde çıkan yangında 7 iş yerinin çatısı hasar gördü. Yangın, akşam saatlerinde meydana geldi ve itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle kontrol altına alındı. Olayla ilgili inceleme devam ediyor.

Malatya'da sanayi sitesinde korkutan yangın

MALATYA - Malatya'nın Darende ilçesinde sanayi sitesinde çıkan yangında 7 iş yerinin çatısı hasar gördü.

Olay, akşam saatlerinde Darende ilçesi Balaban Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, 12 iş yerinin bulunduğu sanayi sitesinde henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Yangın kısa sürede rüzgarın da etkisiyle büyüyerek, 7 iş yerinin çatısını sardı. İhbar üzerine bölgeye jandarma ve itfaiye ekipleri sevk edild6i. Yangın ekiplerin müdahalesiyle kontrol altına alınarak söndürüldü. Yangında 7 iş yerinde hasar meydana geldi.

Olayla ilgili başlatılan inceleme sürüyor.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

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